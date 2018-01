Das Wettrennen zwischen Weltmeister Mercedes und Ferrari wird schon einen Monat vor dem Saisondebüt der Formel 1 am 25. März in Melbourne eröffnet.

Mercedes kündigte am Donnerstag die Präsentation des Autos für den viermaligen Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas am 22. Februar in Silverstone an - am selben Tag wird auch Ferrari den Dienstwagen von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen per Internet-Livestream aus Maranello vorstellen.

"Bevor es jemand anmerkt: Ja, wir wissen, dass dies der gleiche Tag ist, an dem auch unsere Freunde in Maranello präsentieren", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von Mercedes.

Deshalb arbeite man eng zusammen, "um sicherzustellen, dass es zu keinen nennenswerten Überschneidungen kommt zwischen unserem Veranstaltungs-Zeitplan sowie der geplanten Online-Übertragung aus Italien! Wir werden den Stream genauso interessiert verfolgen wie Sie."