Der zunächst als Ersatzmann für den verletzten Sebastien Bourdais verpflichtete Esteban Gutierrez hat sich nun dauerhaft einen Platz in der IndyCar-Serie gesichert. Wie das Team Dale-Coyne-Racing am Donnerstag bekannt gab, wird der Mexikaner alle restlichen Rennen der IndyCar-Saison 2017 für den Rennstall bestreiten. "Wir freuen uns, dass Esteban die Saison bei uns zu Ende fährt", sagt Teamchef Dale Coyne.

"Er passt gut ins Team, daher freuen wir uns auf die nächsten Rennen mit ihm, die schon an diesem Wochenende in Road America beginnen", so Coyne weiter. In Elkhart Lake steht am Sonntag der zehnte Lauf der IndyCar-Saison 2017 auf dem Programm. Für den früheren Formel-1-Piloten Gutierrez wird es der dritte Rennstart in der IndyCar-Serie sein, nachdem er beim Doppelrennen in Detroit debütiert hatte.

"Ich freue mich sehr, endlich mein Rennprogramm für den Rest der Saison zu verkünden. Dass Mexiko in der IndyCar-Serie vertreten ist, ist für alle Fans, die die Serie schon lange verfolgen, sehr wichtig. Ich bin dankbar, dass ich diese Rolle übernehmen darf", sagt Gutierrez, der in Detroit auf die Plätze 19 und 14 gefahren war. "Dort musste er in kurzer Zeit eine Menge lernen und hat in Anbetracht dessen einen sehr guten Job gemacht", war Teamchef Coyne dennoch mit der Leistung des Rookies zufrieden.

Gutierrez selbst weiß allerdings, dass er noch ganz am Anfang seines Lernprozesses in der neuen Serie steht. "Die IndyCar-Serie hat starke Teams und Fahrer. Das wird eine große Herausforderung", sagt er. "Ich werde aber all meine Erfahrung aus der Formel 1 in die Waagschale werden, um mich so schnell wie möglich an das Auto und die Strecken zu gewöhnen."

