Helio Castroneves (Penske-Honda) hat sich am Samstag im Qualifying zum zehnten Lauf der IndyCar-Saison 2017 in Elkhart Lake die Pole-Position gesichert. Damit markierte der Brasilianer zugleich einen Meilenstein in seiner Karriere, denn es war seine 50. Pole-Position im IndyCar-Sport. Damit steht Castroneves in dieser Wertung nun zusammen mit Bobby Unser auf Rang drei der ewigen Bestenliste. Lediglich Mario Andretti (67) und A.J. Foyt (53) haben mehr Pole-Positions erzielt.

Im entscheidenden dritten Abschnitt des Qualifyings fuhr Castroneves auf der legendären "Road America" eine Zeit von 1:41.3007 Minuten. Damit war er 0,0604 Sekunden schneller als sein Teamkollege Will Power. Das Qualifying auf dem 6,515 Kilometer langen Traditionskurs wurde zu einer Machtdemonstration von Penske. Auf die Plätze drei und vier fuhren Josef Newgarden und Simon Pagenaud. Penske belegt damit geschlossen die ersten beiden Startreihen.

"Das Auto ist wie auf Schienen gefahren, vor allem am Ende auf den neuen roten Firestone-Refen", sagt Castroneves. "Wir haben uns die frischen Reifen bis zum Ende aufgespart, das Set-up etwas angepasst und dann war es perfekt. Mir ist eine wirklich gute Runde gelungen."

Vorjahressieger Power konnte mit Startplatz zwei ebenfalls gut leben. "Ich freue mich in der ersten Reihe zu stehen", sagt der Australier und gratulierte seinem Teamkollegen Castroneves auf seine Weise zur Jubiläums-Pole: "Von diesem alten Sack um gerade einmal sechs Hundertstel geschlagen zu werden ... Je älter er wird, umso schneller wird er. Wie ein gut gereifter Wein."

Tabellenführer Scott Dixon (Ganassi-Honda) musste mit Platz fünf vorliebnehmen. Neben ihm wird im Rennen (ab 19:30 Uhr MESZ) Graham Rahal (RLL-Honda) aus der dritten Startreihe ins Rennen gehen.

Das IndyCar-Debüt von DTM-Pilot Robert Wickens war am Samstag schon zu Ende. Der Mercedes-Werksfahrer war am Freitag bei den Freien Trainings für Michail Aljoschin eingesprungen, der aufgrund von Visa-Problemen nicht rechtzeitig von Frankreich in die USA reisen konnte.

Nachdem diese Probleme gelöst waren, traf der Russe am Freitagabend in Elkhart Lake ein und übernahm den Schmidt-Peterson-Honda, mit dem er im Qualifying aber nicht über Platz 19 hinaus kam. Noch schlechter lief es allerdings für Indy-500-Sieger Takuma Sato (Andretti-Honda), der 20. und damit Vorletzter wurde.

