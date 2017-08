Will Power (Penske-Chevrolet) hat das ABC Supply 500, das 14. Saisonrennen der IndyCar-Serie, gewonnen.

Auf dem Pocono Raceway gewann er vor seinem Teamkollegen Josef Newgarden und Honda-Pilot Alexander Rossi. Für Power war es der dritte Saisonsieg.

In der Gesamtwertung verteidige Newgarden seine Führung. Das nächste Rennen findet am kommenden Samstag in Madison/Illinois statt.