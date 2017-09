Seit 2011 trat das Team von Chip Ganassi in der IndyCar-Serie als Vier-Wagen-Team an. Doch die am vergangenen Wochenende zu Ende gegangene Saison 2017 war die vorerst letzte nach diesem Prinzip. Denn für die IndyCar-Saison 2018 rüstet das elfmalige Meisterteam von vier auf zwei Autos zurück.

"Diese Entscheidung basiert auf der Tatsache, dass wir es für wichtig halten, wieder 2 titelverdächtige Mannschaften an den Start zu bringen", erklärt Teambesitzer Chip Ganassi. "Es war eine schwierige Entscheidung, weil sie natürlich jede Menge Leute betrifft. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir haben das Gefühl, dass es im Sinne unserer geschäftlichen Aktivitäten die beste Entscheidung ist", so Ganassi, der ankündigt: "Wir werden 2018 um unseren zwölften IndyCar-Titel kämpfen."

Scott Dixon, der in den Jahren 2003, 2008, 2013 und 2015 jeweils den IndyCar-Titel mit Ganassi holte, bleibt an Bord. Der Neuseeländer fährt auch 2018 den #9 Ganassi-Honda. Dixons Teamkollege steht noch nicht fest. Tony Kanaan wird es aber nicht mehr sein. Der Brasilianer befindet sich auf dem Absprung. Als wahrscheinlichstes neues Team gilt A.J. Foyt Racing, wo Kanaan den Kolumbianer Carlos Munoz ablösen würde.

Einer der heißesten Kandidaten für die Nachfolge Kanaans im #10 Ganassi-Honda ist Brendon Hartley. Der Porsche-Werksfahrer sucht sich aufgrund des angekündigten Rückzugs seines Arbeitgebers aus der LMP1-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) nach einem neuen Cockpit um. An der IndyCar-Serie hat Hartley bereits großes Interesse verlauten lassen.

Indes müssen sich auch Charlie Kimball und Max Chilton neue Cockpits suchen. Sie gehörten seit 2011 beziehungsweise 2016 zum Vier-Wagen-Team von Ganassi in der IndyCar-Serie, stehen jetzt aber aufgrund der Reduzierung auf zwei Autos auf der Straße. In den Jahren 1996, 1997, 1998, 1999 sowie 2003, 2008, 2009 und 2010 holte Chip Ganassi Racing als 2-Wagen-Team jeweils den Titel in der CART- beziehungsweise IndyCar-Serie. Somit wurden acht der elf Titel in einer solchen Konstellation gewonnen.

