Am Mittwoch hatte das IndyCar-Team Andretti die langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Motorenpartner Honda bekanntgegeben. 2 Tage später folgt nun die Bekanntgabe, dass der Vertrag mit Alexander Rossi um 2 Jahre verlängert wurde. Hauptsponsor bleibt weiterhin NAPA Auto Parts.

"Die Silly-Season ist immer eine Herausforderung für alle Beteiligten. Ich bin dankbar, von Andretti Autosport, NAPA Auto Parts und Honda derart unterstützt zu werden und den Vertrag bis 2019 verlängert zu haben", so Rossi, der aufgrund der vor allem in diesem Jahr im Honda-Lager erzielten Verbesserungen "in eine aufregende Zukunft" blickt.

Mit dem Festhalten am Indy-500-Sieger von 2016 sitzen bei Andretti nun 3 Fahrer fest im Sattel. Ryan Hunter-Reay und Marco Andretti bleiben dem Team ebenfalls erhalten.

Offen ist noch, ob auch der diesjährige Indy-500-Sieger Takuma Sato bleiben wird. Dies gilt auf dem Papier aufgrund der Verlängerung der Zusammenarbeit mit Honda als Formsache. Allerdings führt Sato auch Gespräche mit anderen Honda-Teams, allen voran mit Rahal.

© Motorsport-Total.com