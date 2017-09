Beim Finale der IndyCar-Serie auf dem Sonoma Raceway steht nicht nur ein packendes Titelduell auf dem Programm, es wird auch ein größeres Starterfeld geben. Mit Zachary Claman DeMelo wird ein Rookie die Chance wahrnehmen, nach Ende der Indy-Lights-Saison sein Debüt in Amerikas höchster Formelklasse zu feiern. Der 19-jährige Kanadier wird einen zweiten RLL-Honda als Teamkollege von Graham Rahal pilotieren. Das Fahrzeug hatte zuvor Oriol Servia beim Indianapolis 500 und in Detroit gesteuert.

DeMelo hat 2017 seine zweite Indy-Lights-Saison auf Gesamtrang fünf abgeschlossen und einen Saisonsieg in Elkhart Lake geholt. Bevor er sich auf Nordamerika konzentrierte, fuhr er einige Rennen in Europa in diversen Formel-Renault-2.0-Meisterschaften. Im Juli absolvierte er einen Test für Schmidt/Peterson. Nun kommt es zum Renndebüt. "Diese Gelegenheit ist ein unglaublicher Moment für meine Karriere und die kanadischen Motorsportfans", freut er sich und verkündet vollmundig: "Und ich bin immer dichter daran, ein Vollzeit-Cockpit bei RLL für die kommende Saison zu ergattern."

Bobby Rahal fügt hinzu: "Wir freuen uns, dass sich Zach unser Team für sein IndyCar-Debüt ausgesucht hat. Er hatte ein gutes Jahr bei den Indy Lights und wir sind überzeugt, dass er das Zeug hat, in der IndyCar-Serie gute Leistungen abzuliefern. Wir haben seine Performance beim IndyCar-Test auf der Road America genau verfolgt. Er war dort schnellster Rookie. Wir glauben, dass er einen guten Job für uns in Sonoma machen kann. Unser Ziel ist, dass er ein gutes, konstantes Rennen abliefert und Erfahrung sammelt, was sehr wichtig ist. Und hoffentlich kann er diese Erfahrung als Sprungbrett für 2018 nutzen."

© Motorsport-Total.com