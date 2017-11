Es war ein gefeierter Deal, als Tony Kanaan 2014 zu Chip Ganassi wechselte. Endlich, so schien es, hatte der IRL-Meister von 2004 als damals amtierender Indy-500-Sieger wieder dauerhaft konkurrenzfähiges Material - zum ersten Mal seit seinen Zeiten bei Andretti Autosport. Vier Jahre später geht der Brasilianer im Zuge der Ganassi-Verkleinerung gemeinsam mit Charlie Kimball und Max Chilton von Bord - nach nur einem einzigen Sieg und zwei siebten Plätzen in der Endabrechnung.

Kanaan ist mit der Situation im Reinen und zeigt Verständnis. "Manchmal muss man einfach akzeptieren, dass es einfach nicht funktioniert hat", gesteht er im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'. "Ich war Teil eines großartigen Teams. Ich kann über Ganassi nur Gutes sagen, aber manchmal geht es sich einfach nicht aus."

Warum Kanaan nie zu einer wirklichen Konkurrenz für Ganassis Alphatier Scott Dixon werden konnte, weiß nicht einmal er selbst. Seinen einzigen Sieg landete er 2014 beim Finalrennen in Fontana. Auf weiteren Ovalstrecken war er immer wieder dicht am Sieg dran, konnte ihn aber nie nach Hause fahren. In scharfem Kontrast dazu stehen seine Leistungen auf Rund- und Straßenkursen, vor allem seit Einführung der Hersteller-Aerokits in der Saison 2015.

"Ich habe die Erfahrung machen müssen, dass wenn man im besten Team mit den besten Leuten ist, das trotzdem nicht bedeutet, dass man seine beste Performance liefert", so der 42-Jährige weiter. "Aus irgendeinem Grund war das bei mir der Fall. Natürlich bin ich von meiner Leistung enttäuscht. Ich brauchte jetzt etwas, das mich wieder motiviert."

Diese Motivation hat er mit einem Engagement bei A.J. Foyt Enterprises gefunden. Dort wird er die IndyCar-Saison 2018 bestreiten, im Alter von dann 43 Jahren. Kanaan freut sich auf die Herausforderung: "Eine Struktur mit Leuten um mich herum aufzubauen, die ich kenne, halte ich für sehr interessant." Im Zuge des Stellenabbaus bei Ganassi bringt Kanaan einige seiner Vertrauten mit ins Team von Larry Foyt. Dort wird er 2018 Lehrmeister von Matheus Leist.

