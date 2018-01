Wie erwartet hat Harding Gabby Chaves als Vollzeitpilot für die IndyCar-Saison 2018 bestätigt. Der 24-Jährige war schon im Jahr 2017 mit dem Cockpit des Teams in Verbindung gebracht worden. Der Kolumbianer gab sein IndyCar-Debüt im Jahr 2015 und hat bisher 26 Rennen in der Serie bestritten. In seinem ersten Jahr wurde er gleich zum "Rookie of the Year" ausgezeichnet.

"Ich freue mich, wieder an allen Rennen teilnehmen zu dürfen", so Chaves. "Ich bereite mich jetzt auf ein Lern-Jahr vor. Ich bin gespannt, was wir erreichen können." Aufgrund seiner Erfahrung in anderen Teams ist Chaves für Harding sehr wertvoll. Der junge Rennfahrer wolle vor der Saison alle Informationen mit seinem neuen Arbeitgeber teilen, um sich optimal auf die kommende Meisterschaft vorzubereiten.

Der neue Teampräsident, Brian Barnhart, sieht in der Einführung des neuen Aeropakets eine große Chance für sein Team, da das komplette IndyCar-Feld auf null gesetzt worden sei. "Für junge Fahrer wird es aber aufgrund des geringeren Abtriebs eine große Herausforderung", so Barnhart weiter. "Es ist eine neue Grundlage für alle - vor allem aber für die jungen Rennfahrer."

"Der Wettbewerb in der IndyCar-Serie ist unglaublich eng", fügt Barnhart hinzu. "Es gibt so viele wettbewerbsfähige Autos und Fahrer, die alle ein Rennen gewinnen können." Deshalb sei es auch schwierig, ein klares Ziel für die Saison 2018 zu definieren. "Wir müssen unsere Erwartungen stetig anpassen", sagt der Teampräsident. "Wir haben viel Arbeit vor uns und müssen erst einmal einen Datenstamm aufbauen." Daher wolle das Team einfach sein Bestes geben und so schnell wie möglich an die etablierten Rennställe herankommen.

"Ich habe großes Vertrauen in mein Team und mein Auto", gibt sich Chaves kämpferisch. "Das heißt aber nicht, dass ich übermotiviert bin. Wir müssen es schaffen, das ein oder andere Mal auf dem Podium zu landen. Unter besonderen Bedingungen könnte sogar ein Sieg für uns herausspringen." Hauptziel sei es aber, wettbewerbsfähig zu werden, um regelmäßig in die Top 5 zu fahren.

