MotoGP-Pilot Jonas Folger ist bei einem schweren Sturz im Training zum Großen Motorrad-Preis der Niederlande in Assen glimpflich davongekommen. Der 23-Jährige kam in Kurve 11 zu Fall und humpelte anschließend von zwei Helfern gestützt aus dem Kiesbett.

Nur leichte Verletzungen bei Folger

Im Medical Centre wurden nur leichte Verletzungen beim Yamaha-Fahrer festgestellt. "Wir waren in Sorge. Es war ein Sturz bei hohem Tempo", sagte Tech3-Teamchef Hervé Poncharal bei Eurosport: "Zum Glück ist er okay. Er hat Kratzer an der linken Hüfte." Folger habe nur leichte Schmerzen.

Der Sturz ereignete sich kurz nach Beginn des ersten freien Trainings. Folger rutschte vermutlich auf einer Ölspur weg. Erst nach Reinigungsarbeiten wurde die Session fortgesetzt. "Das ist nicht der beste Weg, ins Wochenende zu starten", so Poncharal.