Kein Aufstieg: Philipp Öttl fährt auch 2018 in der Moto3

Kein Aufstieg: Philipp Öttl fährt auch 2018 in der Moto3 / Lesedauer: 2 Minuten

Philipp Öttl wird weiterhin in der Moto3 starten

Philipp Öttl wird auch in der nächsten Saison in der Moto 3 an den Start gehen. Der deutsche Rennfahrer geht mit sich selbst knallhart ins Gericht.