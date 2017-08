MotoGP-Pilot Jonas Folger wird beim Großen Preis von England in Silverstone nach seinem schweren Sturz im Warm-up nicht starten. Dies teilten die MotoGP und Folger rund eineinhalb Stunden nach dem Zwischenfall via Twitter mit.

"Heute kein Rennen", schrieb Folger: "Ich bin auf dem Weg ins Krankenhaus für eine Computertomografie."

Folger war in der Session am Vormittag schwer gestürzt und anschließend zur Behandlung ins Medical Center gebracht worden. Knochenbrüche konnten bei den Untersuchungen ausgeschlossen werden, jedoch klagte der 24-Jährige über Kopfschmerzen und ein anhaltendes Schwindelgefühl.

Spektakulärer Sturz

Folger hatte in seiner ersten Runde des Tages in Kurve sieben die Kontrolle über seine Yamaha verloren. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Bremse nicht korrekt funktioniert. Seine Maschine überschlug sich mehrfach und flog spektakulär über die Streckenbegrenzung.

Folger selbst rutschte in den Kies, konnte aber zunächst nicht selbstständig aufstehen und wurde umgehend versorgt.

Zunächst hatte Folger nach den Untersuchungen via Twitter vorsichtig Entwarnung gegeben. "Der Medical Check war negativ, alles okay", schrieb der MotoGP-Rookie. Der Bayer war von einer Viruserkrankung geschwächt nach Silverstone gereist. Für das Rennen am Sonntag (16.30 Uhr) hatte er Startplatz zehn geholt.