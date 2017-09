Anzeige

MotoGP: Valentino Rossi hofft auf schnelles Comeback Rossi peilt schnelles Comeback an / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Valentino Rossi will so schnell wie möglich wieder ins Renn-Geschehen zurückkehren © Getty Images

Valentino Rossi will so schnell wie möglich wieder auf seine Maschine steigen. Der Motorrad-Star will trotz einer Verletzung nicht viele Punkte im Titelkampf lassen.