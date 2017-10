MotoGP-Pilot Jonas Folger (Mühldorf am Inn) fehlt wegen seiner Erkrankung wie erwartet beim Großen Preis von Australien (Der MotoGP-Rennkalender).

Der 24-Jährige wird am Sonntag auf Phillip Island durch Lokalmatador Broc Parkes ersetzt. Dies gab Folgers Tech3-Yamaha-Team bekannt.

Folger war in der vergangenen Woche vor dem Rennen in Motegi/Japan wieder aus Asien abgereist. Bei Blutuntersuchungen in Deutschland soll festgestellt werden, ob der fünfmalige Grand-Prix-Sieger erneut am Epstein-Barr-Virus leidet.

Ob der Oberbayer, der aktuell auf dem zehnten Platz der Fahrerwertung liegt, in diesem Jahr noch einmal an den Start gehen kann, ist offen.