Michael Ammermüller beweist beim ersten Rennen des Carrera Cups am Sachsenring, dass er noch zu den schnellsten Fahrern gehört. Der Deutsche krönte seine Fahrt von der Poleposition mit dem Sieg. Der Gesamtführende Dennis Olsen konnte sich hingegen lediglich auf Rang fünf verbessern, nachdem er als Sechster in das Rennen startete. Somit bleibt dem Dänen der Titelgewinn an diesem Wochenende verwehrt.

Mit dem Sieg stockte Ammermüller sein Punktekonto auf 151 Gesamtzähler auf und zog somit am Österreicher Christopher Zöchling auf Platz drei vorbei. Für Dennis Olsen stehen nun 216 Punkte zu Buche.

Kein Titelgewinn am Wochenende

Auch mit einem Sieg am zweiten Renntag kann der Däne den Titelgewinn noch nicht klar machen, da sein Verfolger Nick Yelloly hinter Ammermüller ins Ziel kam. Somit schrumpfte Olsens Vorsprung auf 23 Punkte zusammen. Auf dem Bronzerang landete Larry ten Voorde, der somit nur noch neun Zähler hinter Zöchling liegt.