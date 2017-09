Michael Ammermüller hat den zweiten Sieg am Sachsenring eingefahren. Beim Porsche Carrera Cup schaffte der Deutsche am Wochenende den Zweifacherfolg. Wie bereits am Samstag fuhr er auch am Sonntag von der Pole Position auf den ersten Platz.

Olsen muss um Titel bangen

Dennis Olsen tat sich hingegen erneut schwer und ließ bereits zu Beginn des Rennens mehrere Fahrer an sich vorbeiziehen. Der Däne landete am Ende auf dem vierten Platz. Somit ist er in der Gesamtwertung lediglich noch 15 Zähler vor seinem Verfolger Nick Yelloly, der hinter Ammermüller über die Ziellinie fuhr. Das Saisonfinale um den Titel steigt somit am Nürburgring.

Video Ammermüller feiert Doppelsieg

Ten Voorde profitiert von Zöchlings Patzer

Thomas Preining fuhr lange Zeit hinter Ammermüller auf Rang zwei, schied vier Runden vor Schluss auf Grund eines Fahrfehlers aber aus. Auch Christopher Zöchling drehte es. Er landete am Ende nur noch auf dem neunten Platz.

Larry ten Voorde nutzte den Patzer und schob sich in der Gesamtwertung auf fünf Punkte an den Österreicher ran. Ten Voorde sicherte sich im zweiten Rennen am Sachsenring, hinter Ammermüller und Yelloly, die Bronzemedaille.