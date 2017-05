Dennis Olsen hat das dritte Saisonrennen des Porsche Carrera Cups gewonnen.

Am ersten Tag des Renn-Wochenendes am Lausitzring setzte sich der Norweger vor Christian Engelhart und Michael Ammermüller durch. Engelhart war von der Pole Position ins Rennen gegangen, erwischte aber einen schlechten Start. Olsen konnte vorbei ziehen und gab diese Position auch nicht wieder her.

Der Kampf um die ersten drei Positionen war auch während des Rennens äußert knapp, am Ende siegte Olsen dennoch souverän. Im dritten Rennen der Saison sicherte sich Olsen damit den dritten Sieg in Folge.

Am Sonntag steht bereits das nächste Rennen an (ab 09.20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+).