Titelverteidiger Matthias Dolderer kämpft bei der Red-Bull-Air-Race-Weltmeisterschaft um seine wohl letzte Chance.

Der Pilot aus Tannheim benötigt bei der drittletzten Veranstaltung der Saison über der portugiesischen Küste von Porto am Sonntag (ab 14 Uhr LIVE auf SPORT1+) unbedingt einen Spitzenplatz, um seine Titelchance zu wahren. Porto war zuletzt 2009 Austragungsort.

Dolderer aktuell Gesamtsechster

Der 46 Jahre alte Dolderer belegt in der Gesamtwertung der Rennserie vor dem sechsten Saisonlauf den sechsten Platz und verbreitet Optimismus: "Ich glaube, ich werde in Portugal eine gute Leistung abliefern."

An der Spitze liegt ein Quartett, das gerade einmal zwei Punkte voneinander trennt. Der US-Amerikaner Kirby Chambliss führt vor Yoshihide Muroya aus Japan, dem Tschechen Martin Sonka und Pete McLeod aus Kanada.

Nach Porto wartet auf Dolderer am 16./17. September zunächst das Heimrennen auf dem Lausitzring, es folgt der Abschluss am 14./15. Oktober in Indianapolis.