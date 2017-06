Porsche-Junior Matt Campbell (Fach Auto Tech) beendete sein erstes Rennen im Porsche-Carrera-Cup als Sieger. Als Gaststarter gewann der Australier auf dem Red Bull Ring vor Larry Ten Voorde (Project 1) aus den Niederlanden und dem Deutschen David Kolkmann (Project 1) den fünften Lauf des nationalen Markenpokals. Campbell nutzte das Rennen als Generalprobe für den Porsche-Supercup, bei dem der 22-Jährige Anfang Juli im Rahmenprogramm des Formel-1-Rennens in Spielberg an den Start gehen wird. "Mein erster Sieg im Carrera Cup fühlt sich fantastisch an. Durch die späte Safety-Car-Phase war mein Vorsprung plötzlich weg, aber ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen", sagte der Wahl-Schwabe.

Mit seinem 485 PS starken Porsche 911 GT3 Cup führte Ten Voorde die Startaufstellung der 31 Fahrzeuge an und konnte seine Pole-Position nach Rennbeginn verteidigen. Hinter dem 20-Jährigen wehrte Campbell Überholversuche von Florian Latorre (Martinet by Almeras) ab, wodurch er zunächst an Position zwei blieb. Nachdem Campbell die Lücke zu Ten Voorde schloss, überholte er den Piloten aus dem niederländischen Boekelo im dritten Umlauf. Als Führender baute Campbell seinen Vorsprung aus, bis in der zehnten Runde nach einer Kollision das Safety-Car auf die Strecke musste. Das Fahrerfeld rückte eng zusammen. Doch Campbell zeigte keine Spur von Nervosität und ließ Ten Voorde nach dem Re-start keine Lücke zum Überholen. "Der Rennbeginn lief super für mich, doch vielleicht wollte ich dann zu viel. Daraus werde ich lernen, aber ich freue ich mich über das Podium", sagte der Rookie vom Team Project 1.

Den Zuschauern wurde auf dem 4,326 Kilometer langen Kurs ein Finale mit Hochspannung bis zur letzten Kurve geboten. David Kolkmann sicherte sich den dritten Platz auf dem Siegerpodest. Der 20-Jährige ging in der letzten Runde an seinem Teamkollegen Nick Yelloly (Project 1) vorbei. "Mein erstes Podium im Porsche-Carrera-Cup! Nach dem Restart habe ich alles in die letzten Kurven gelegt", sagte Kolkmann. Den fünften Rang sicherte sich Christopher Zöchling (MRS GT-Racing) vor Porsche-Junior Dennis Olsen (Konrad Motorsport). "Mein Start war gut, aber das Rennen war durch das enge Fahrerfeld sehr anspruchsvoll. Ich wollte am Ende kein Risiko mehr eingehen und bin mit Platz sechs zufrieden", sagte der Norweger.

Von der elften Startposition ging Porsche-Junior Thomas Preining (Konrad Motorsport) auf die Strecke. "Meine ersten Runden liefen super, aber nachdem ein Stein ein Loch in den Kühler geschlagen hatte, verlor mein 911 GT3 Cup leider Flüssigkeit. Für die Verhältnisse waren wir schnell unterwegs, das stimmt mich für Sonntag optimistisch", sagte der Youngster aus Linz. Preining beendete den Lauf auf Rang zwölf. Mit dem Sieg in der Amateur-Wertung konnte Wolfgang Triller (Huber Racing) die Führung in seiner Wertungsklasse ausbauen.

