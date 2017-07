Niels Langeveld (Racing One) hat seine starken Trainingsleistungen bestätigt und sich erstmals in seiner Karriere die Pole-Position in der TCR Germany gesichert. Im Audi RS3 LMS drehte der Niederländer in Oschersleben in 1:31.707 Minuten die schnellste Runde und verwies damit Pascal Eberle (Steibel) im SEAT Leon TCR und Moritz Oestreich (ADAC Sachsen) im Honda Civic TCR auf die Plätze zwei und drei. Das fünfte Saisonrennen der TCR Germany beginnt um 16:50 Uhr und wird von Sport1 sowie Sport1+ übertragen.

"Das fühlt sich einfach nur überragend an", jubelt Langeveld, der bereits im ersten Training am Freitag die Bestzeit geholt hatte: "Nach den Problemen in den ersten beiden Rennwochenenden sind wir endlich dort angekommen, wo wir hinwollten. Und dafür haben wir so hart gearbeitet. Ich wusste, dass ich als Fahrer schnell sein kann, und dass das Team das Potenzial hat. Schritt für Schritt haben wir uns gesteigert. Jetzt will ich natürlich auch den Sieg holen."

Vierter und damit erneut bester Rookie war Luca Engstler (Engstler) im Volkswagen Golf GTI TCR. Der 17-Jährige liegt in der Rookie-Challenge derzeit gleichauf mit Audi-Pilot Simon Reicher (Certainty) mit jeweils 24 Punkten an der Spitze. Der Sieger der Nachwuchswertung darf sich am Saisonende über einen Honda Civic als Prämie freuen. Reicher belegte im Qualifying den 35. Rang.

Fünfter wurde Honda-Pilot Kris Richard (Target) vor Markenkollege Steve Kirsch (ADAC Sachsen) und Sheldon van der Linde (AC Mayen) im Audi. Tim Zimmermann im Audi (Target), Florian Thoma (Engstler) im VW und Lukas Niedertscheider (Niedertscheider) im SEAT komplettierten die besten Zehn. Bestplatzierter Opel Astra TCR war Dino Calcum (Lubner) auf Rang 13, er landete direkt vor Meister und Tabellenführer Josh Files (Target) im Honda.

Im zweiten Rennen am Sonntag (ab 10:15 Uhr) wird damit Lukas Niedertscheider als Zehnter des Qualifyings auf der Pole-Position stehen. Dahinter starten Florian Thoma, der beim ersten Rennwochenende in Oschersleben einen Sieg gefeiert hatte, und der ehemalige Formel 4-Pilot Tim Zimmermann.

