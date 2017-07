Der Niederländer Niels Langeveld (Racing One) hat dem Audi RS3 LMS den ersten Sieg in der TCR Germany beschert. Beim zweiten Rennen in Oschersleben setzte sich der 29-Jährige vor Titelverteidiger Josh Files (Target) im Honda Civic TCR und dem Volkswagen Golf GTI TCR von Luca Engstler (Engstler) durch. Engstler krönte mit seiner zweiten Podiumsplatzierung in Folge sein herausragendes Wochenende, der 17-Jährige war erneut bester Rookie.

Seinen ersten Sieg in der TCR Germany feierte Langeveld, der von Rang neun ins Rennen gegangen war und mit den schwierigen Bedingungen auf der langsam abtrocknenden Strecke gut zurechtkam, ausgelassen. "Ich bin der Sieger dieses Rennens und sehr glücklich über den ersten Erfolg in diesem Jahr, auch wenn der ein bisschen spät kommt", sagt der Pilot des Andernacher Teams Racing One: "In diesem Augenblick bin ich sehr glücklich. Ich werde diesen Pokal neben mein Bett stellen."

Moritz Oestreich (ADAC Sachsen), der Sieger des Rennens am Samstag, belegte Rang vier vor Vizemeister Harald Proczyk (HP), der im SEAT Leon TCR das beste Resultat in diesem Jahr holte. Rookiemeister Tom Lautenschlager (Target) im Audi, sein Markenkollege Max Hofer (AC Mayen) und ADAC-Stiftung-Sport-Förderpilot Mike Halder (Wolf-Power) folgten auf den Plätzen sechs bis acht.

Florian Thoma (Engstler) im VW und Pascal Eberle (Steibel) im SEAT komplettierten die Top 10. Bester Opel Astra TCR-Pilot war erneut Dino Calcum (Lubner), er belegte den 14. Rang. Polesetter Lukas Niedertscheider (Niedertscheider) verlor seine Führung gleich auf den ersten Metern an Thoma, dem Steve Kirsch (ADAC Sachsen) und Langeveld im Nacken saßen.

Als Jürgen Schmarl (Target) mit seinem Honda Civic TCR nach dreieinhalb Minuten Renndauer von der Strecke rutschte, kam das Safety-Car erstmals zum Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt lag Thoma noch vorne, und auch nach dem Restart blieb der Schweizer, der beim Saisonauftakt in der Magdeburger Börde den bislang einzigen VW-Sieg in der TCR Germany geholt hatte, an der Spitze.

Nach einem Kontakt zwischen Thomas Kramwinkel (German-Flavours) und Jasmin Preisig (Lubner) schied die Schweizerin aus. Um ihren Opel Astra TCR zu bergen, musste das Safety-Car erneut auf die Strecke. Kurz davor war Kirsch nach einem Kontakt mit Langeveld in den Kies gerutscht.

Mit zehn Minuten auf der Uhr erfolgte der Neustart, bei dem Thoma die Führung an Langeveld verlor. Der Schweizer rutschte von der Strecke und verlor dabei einige Positionen. Auch Files verbesserte sich nach dem Restart um eine Position, er überholte den vor ihm platzierten Rookie Engstler und jubelte am Ende über seine fünfte Podiumsplatzierung in diesem Jahr. Einzig im ersten Oschersleben-Rennen am Samstag hatte er als Zehnter das Podium verpasst.

Für die TCR Germany geht es bereits in zwei Wochen weiter. Dann stehen im niederländischen Zandvoort vom 21. bis 23. Juli die Saisonrennen sieben und acht auf dem Programm.

