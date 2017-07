Auf dem Norisring in Nürnberg entschied Porsche-Junior Dennis Olsen (Konrad) den achten Lauf des deutschen Porsche-Carrera-Cup für sich. Durch seinen fünften Saisonsieg baut der 21-Jährige am Sonntag seine Führung in der Meisterschaft aus. Hinter Olsen fuhr Nick Yelloly (Project 1) auf den zweiten Platz. Dritter wurde Porsche-Junior Thomas Preining (Konrad). "Der Weg zur ersten Kurve ist sehr lang, daher war mein guter Start extrem wichtig. Danach konnte ich mich direkt absetzen, was mir viel Selbstvertrauen gegeben hat. Der Sieg auf diesem anspruchsvollen Kurs fühlt sich super an", sagt Olsen.

Olsen begann das Rennen von der Pole-Position und konnte seine Führung nach dem Start verteidigen. Der Pilot aus dem norwegischen Valer behielt auf den unterschiedlichen Asphaltarten des Stadtkurses einen kühlen Kopf und sah als Erster die Zielflagge. Ein Raketenstart gelang Preining von Startplatz drei, der noch vor der ersten Kurve an Yelloly vorbeizog. Doch der Pilot aus Großbritannien hielt den Abstand zum Österreicher gering und übte enormen Druck auf ihn aus.

Im 16. Umlauf nutzte Yelloly seine Chance, ging an Preining vorbei und holte sich den zweiten Rang in der Dutzendteich-Kehre zurück. Diese Position gab der Fahrer vom Team Project 1 bis zum Rennende nach 35 Runden nicht mehr ab. "Ich musste mich hinter Thomas Preining geduldig zeigen. Nach meinem Sieg am Samstag rundet der zweite Platz ein überragendes Wochenende ab", sagt Yelloly.

Mit dem dritten Platz feierte der 18-jährige Preining als bester Rookie seine erste Platzierung auf dem Podium im Carrera-Cup. "Ich freue mich total über den dritten Platz. Das Rennen war extrem anstrengend. Am Ende musste ich alles geben, um mich gegen Christian Engelhart verteidigen zu können", sagt der Porsche-Junior. Eine knappe Sekunde hinter dem Nachwuchsrennfahrer aus Linz belegte der Porsche-Routinier Christian Engelhart (Black Falcon) den vierten Rang.

Rookie Larry ten Voorde (Project 1) sicherte sich Position fünf. Hinter dem 20-Jährigen erreichte Christopher Zöchling (MRS GT) den sechsten Rang. Bester Fahrer der Amateurwertung wurde Wolfgang Triller (Huber) vor seinen Landsleuten Stefan Rehkopf und Jörn Schmidt-Staade (beide Cito Pretiosa).

Nach acht Läufen ist Olsen mit 161 Punkten Führender der Gesamtwertung. Hinter ihm folgt Yelloly mit 130 Zählern. Zöchling konnte 108 Punkte sammeln und belegt damit Rang drei. Die Spitzenposition in der Rookie-Wertung hat Preining mit 152 Zählern inne. Bester Fahrer der Amateur-Wertung ist Triller, der auf 96 Punkte kommt. Die Teamwertung wird von Konrad mit 227 Zählern angeführt.

Der nächsten beiden Läufe des Carrera-Cup finden vom 14. bis 16. Juli im Rahmen der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) am Nürburgring statt. Der nationale Markenpokal trägt dort gemeinsam mit dem Porsche-Sports-Cup zwei Einladungsrennen unter dem Titel "Porsche Motorsport Race Weekend" aus. Auch wenn bei den Läufen keine Meisterschaftspunkte vergeben werden, verspricht das große Starterfeld jede Menge Action.

