Vom Weltmeister bis zum YouTube-Star: Beim fünften Lauf zum Audi Sport TT Cup 2017 bereichern drei prominente Gäste das Starterfeld. Auf dem Nürburgring treten vom 8. bis 10. September Kunstflieger Matthias Dolderer, Motorrad-Weltmeister Marco Melandri und Webvideoproduzent Felix von der Laden an.

Dolderer flog mit 14 Jahren erstmals allein, war mit 20 Deutscher Ultraleichtflug-Meister und gewann im Vorjahr den Titel in der Red-Bull-Air-Race-Weltmeisterschaft. Marco Melandri war 2002 in der 250-Kubikzentimeter-Klasse der bis dato jüngste Motorrad-Weltmeister aller Zeiten, hat in der Superbike-Weltmeisterschaft bislang 20 Siege errungen und startet dort aktuell für das Team Aruba.it-Racing Ducati.

Der 23 Jahre alte Felix von der Laden hat mit seinem YouTube-Kanal mehr als drei Millionen Abonnenten. Schon der erste Vorab-Video-Bericht des Auto-Liebhabers zum Audi Sport TT Cup hat bis heute mehr als 450.000 Aufrufe erzielt.

© Motorsport-Total.com