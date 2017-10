Der deutsche Porsche-Carrera-Cup hat einen neuen Champion: Auf dem Hockenheimring reichte dem Norweger Dennis Olsen am Samstag der zweite Platz, um bereits vor dem finalen Lauf die Meisterschaft zu gewinnen. "Ich bin unglaublich glücklich! Der Titelgewinn war mein großes Ziel. Das habe ich gemeinsam mit meinem Team Konrad geschafft", sagt Olsen. Den Sieg beim 13. Lauf des nationalen Markenpokals sicherte sich der Deutsche Christian Engelhart. Sein Landsmann Michael Ammermüller erreichte als Dritter das Ziel.

Bei sonnigem Wetter und einer Außentemperatur von 20 Grad Celsius ging Engelhart vom ersten Startplatz aus ins Rennen. Doch der 30-Jährige konnte die Pole-Position nicht in eine Führung ummünzen. Bereits in der ersten Kurve überholte der von der zweiten Position aus gestartete Olsen den Piloten vom Team Black Falcon. Aber Engelhart blieb dran und das Duo lieferte den Zuschauern ein packendes Duell um die Spitzenposition.

Im sechsten Umlauf nutzte Engelhart den Windschatten, um an dem 21-Jährigen vorbeizuziehen. Der Porsche-Routinier bot Olsen im weiteren Verlauf des Rennens keine Überholmöglichkeit mehr und überquerte die Ziellinie nach 14 Runden als Erster. "Mein Start war leider nicht so gut. Sich die Führung zurückzuholen, hat dann aber richtig Spaß gemacht. Danach habe ich keine Fehler mehr gemacht und verdient gewonnen", sagt Engelhart.

Spannend war auch das Duell um den dritten Platz auf dem Podium. Ammermüller begann das Rennen von Startplatz drei und lieferte sich zunächst einen Zweikampf mit Christopher Zöchling. Doch der Rennfahrer aus Rotthalmünster konnte sich im Laufe des Rennens vom MRS-Piloten absetzen und feierte seine sechste Podiumsplatzierung. "Mehr als Platz drei war nicht drin. Nach dem Start war ich kurz an Christian Engelhart dran, doch sein Tempo konnte ich nicht mitgehen", sagte Ammermüller.

Zöchling sicherte sich den vierten Rang vor Zaid Ashkanani. Der Fahrer aus Kuwait wurde als bester Rookie gewertet. Auf Position sechs überquerte Henric Skoog aus Schweden die Ziellinie. Den besten Platz in der Amateur-Wertung erreichte Wolfgang Triller vor Carlos Rivas und Jörn Schmidt-Staade.

Das Rennen war für Larry Ten Voorde aufgrund einer Berührung eines anderen Fahrzeugs bereits nach der ersten Runde vorbei. Der Niederländer hatte trotzdem allen Grund zum Jubeln: Der 21-Jährige sicherte sich durch seinen Punktevorsprung den vorzeitigen Gewinn der Rookie-Meisterschaft. "Das ist total cool, ich freue mich wahnsinnig. Mein erstes Jahr im Carrera-Cup war aufregend und ich bin stolz, von meinem Team so viel Vertrauen bekommen zu haben", sagt Ten Voorde.

Unglücklich lief das Rennen für Thomas Preining. Der Porsche-Junior wurde bereits in der ersten Kurve von Nick Yelloly umgedreht, der für diese Berührung eine Durchfahrtsstrafe erhielt und damit seine letzte Chance auf einen möglichen Titelgewinn einbüßte. Preining verlor dadurch viele Positionen, aber der 19-Jährige konnte nach einer Reihe von Überholmanövern noch bis auf den elften Rang vorfahren. "In der ersten Kurve ist es immer sehr eng, sowas kann passieren. Ich konnte danach noch einige Positionen gut machen, das positive Gefühl nehme ich für das Rennen am Sonntag mit", sagt Preining.

Vor dem finalen Rennen des Carrera-Cup führt Olsen in der Gesamtwertung mit sechs Siegen und 253 Punkten uneinholbar vor Yelloly. Der 26-Jährige steht bei 224 Zählern. Auf dem dritten Platz liegt Ammermüller mit 167 Punkten. In der Teamwertung konnte das Team Project 1 als beste Mannschaft bisher 380 Zähler sammeln.

Das letzte Rennen des Carrera-Cup in der Saison 2017 startet Sonntag um 9:55 Uhr.

