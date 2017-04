Anzeige

FIA WEC 2017 LIVE im TV und STREAM: Teams, Fahrer, Rennkalender So läuft die WEC 2017 / Lesedauer: 3 Minuten

vergrößernverkleinern Timo Bernhard geht mit dem Porsche in der LMP1 in die neue Saison © Getty Images

In der FIA WEC geht es in die neue Saison. SPORT1 begleitet die gesamte Langstrecken-WM LIVE und hat vor dem ersten Rennen in Silverstone alle wichtigen Infos.