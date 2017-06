Mit der Mutter aller Aufholjagden haben Timo Bernhard, Earl Bamber und Brendon Hartley die 85. Auflage der 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Die Porsche-Werksfahrer fuhren sich nach einem frühen Boxenstopp wegen eines Technischen Defekts von Position 55 bis ganz nach vorn. Das war nur möglich, weil kein einziger LMP1 problemlos über die Runde kam. Toyota erlebt ein Totaldebakel - nur ein TS050 Hybrid kam über die Runden, mit zehn Runden Rückstand.

Die Story des Rennens schrieb die kleine Mannschaft DC Racing rund um Schauspieler-Legende Jackie Chan: Ho-Pin Tung, Thomas Laurent und Oliver Jarvis führten das Rennen in ihrem Oreca 07 #38 aus der LMP2-Kategorie über mehrere Stunden an, wurden jedoch 67 Minuten vor Schluss vom übermächtigen Porsche 919 Hybrid #2 überholt. Dieser fuhr bis ins Ziel noch eine Runde Vorsprung raus. Es ist der 19. Gesamtsieg für die Rekordsieger und der dritte Erfolg für den Porsche 919 Hybrid in Folge.

Ein LMP1 nach dem anderen kippt um

Dabei schien nach dreieinhalb Stunden eigentlich schon alles gelaufen: Am Porsche #2 gab es ein Problem im Antrieb zur Vorderachse, wo der Hybrid-Boost wirkt. Earl Bamber schleppte das Fahrzeug an die Box. Die Mechaniker vollbrachten eine Leistung, die am Ende den Sieg einbringen sollte: In etwas mehr als einer Stunde wechselte die Mannschaft von Fritz Enzinger die gesamte Motor-Getriebe-Einheit. Auf Rang 55 zurückgefallen, startete eine Aufholjagd, die so wahrscheinlich für längere Zeit einmalig bleiben wird. In den verbliebenen 19,5 Stunden fuhr sich der Porsche wieder bis an die Spitze.

Die LMP1 fielen in diesem Rennen der Reihe nach um, allen voran Toyota: Binnen zweieinhalb waren am Samstagabend alle drei TS050 Hybrid entweder aus dem Rennen oder hoffnungslos zurückgefallen. Wieder einmal erlebte die Mannschaft aus Köln ein Rennen zum Vergessen. Nach dem Streckenrekord von Kamui Kobyashi im Qualifying blieb eine dünne Führung am Samstagabend, als sich der Toyota #7 (Conway/Kobayashi/Sarrazin), das Schwesterfahrzeug #8 (Davidson/Buemi/Nakajima) und der Porsche #1 (Jani/Lotterer/Tandy) einen heißen Kampf um die Führung lieferten.

Le Mans lässt Toyota wieder nicht gewinnen

Der Toyota #7 hielt von Beginn an mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos der #8 Führung. Doch um 22:45 Uhr brachen zweieinhalb Horror-Stunden für Gazoo Racing an. Zunächst kam die #8 mit demselben Problem an die Box wie zuvor der Porsche #2. Der Tausch der MGU dauerte hier jedoch wesentlich länger. Ausführlicher Bericht zu Toyotas grauenhaftem Abend

Zwei Stunden später schlug dann der Blitz ein: Der führende Toyota #7 wurde nach einer Safety-Car-Phase wegen verschmutzter Strecke langsam. Kamui Kobayashi versuchte das Fahrzeug mit defekter Kupplung zurück an die Box zu bringen, doch eingangs der Porsche-Kurven wollte der TS050 Hybrid nicht mehr. Und nur eine halbe Stunde später kam es zu einer Kollision zwischen Simon Trummer im Manor-Oreca #25 (Gonzales/Trummer/Petrow) und dem verbliebenen Toyota #9, der vorher schon Zeit verloren hatte. Toyota sagt, Trummer habe den Toyota torpediert, als dieser am Ende der Geraden segelte, Trummer widerspricht.

Nun hatte der Porsche #1 (Jani/Lotterer/Tandy) leichtes Spiel. Für zwölf Stunden lang hielt das Weltmeister-Fahrzeug die Führung, doch am späten Sonntagvormittag schlug auch hier das Schicksal zu: Ohne Öldruck musste Andre Lotterer den 919 Hybrid abstellen. Auch hier war der Frust riesig. "Ich habe nichts gemerkt, plötzlich ging nichts mehr", erklärt Lotterer bei der Rückkehr ins Fahrerlager. "Le Mans kann so grausam sein. Im vergangenen Jahr hat es Toyota getroffen. In diesem Jahr uns, aber auch Toyota. Es ist natürlich sehr schade."

LMP2-Sensation vereitelt

Nun hatten plötzlich die LMP2-Teams den Sieg auf dem Fuß. Hier hatte lange Zeit Rebellion Racing mit den Orecas #31 (Prost/Canal/Senna) und #13 (Piquet jun./Heinemeier Hansson/Beche) die Nase vorn. Doch in der Nacht änderte sich das Bild: Der DC-Oreca #38 (Tung/Laurent/Jarvis) holte nach und nach auf, nachdem das Team durch einen Ausrutscher von Youngster Thomas Laurent zu Beginn reichlich Zeit verloren hatte.

Der Rebellion #31 verlor in der Nacht durch Getriebeprobleme an Boden und dann am Sonntagvormittag 40 Runden durch eine Reparatur. Die #13 konnte dem Druck des DC-Orecas nicht standhalten und fiel am Sonntagvormittag nach einer Reparatur und einer Strafe auf Rang drei der Klasse zurück. So blieb nun der DC-Oreca #38 an der Spitze des LMP2- und des Gesamtklassements zurück. Es lag eine der größten Sensationen in der Geschichte des Rennens auf dem Teller. Und Thomas Laurent hätte mit 19 Jahren, 2 Monaten und 14 Tagen Alexander Wurz als jüngsten Le-Mans-Sieger (21 Jahre, 4 Monate, 1 Tag) deutlich übertrumpft.

Doch die nackten Zahlen zeigten bereits, dass der übermächtige Porsche, der sich über die Stunden hinweg mit einem fehlerfreien Job durch das gesamte Klassement gearbeitet hatte, den LMP2 noch abfangen würde. 1:07 Stunden vor Schluss war es dann soweit: Timo Bernhard ging kurz und schmerzlos vorbei und setzte sich ab. Für DC Racing blieb der Klassensieg und ein hervorragender zweiter Platz. Der Porsche-Sieg vereitelte zwar eine Sensation, ist auf seine eigene Art und Weise jedoch auch ein kleines Wunder. Manch andere Mannschaft hätte am Samstagabend schon die Sachen gepackt.

Packender GTE-Pro-Kampf bis zum Ende

In der GTE Pro kam es am Ende eines langen Abnutzungskampfes zum Duell zwischen Jordan Taylor in der Corvette #63 (Magnussen/Garcia/Taylor) und Jonny Adam im Aston Martin #97 (Turner/Adam/Serra). Der Kampf zog sich bis in die letzte Runde hin und wurde mit harten Manövern ausgefochten.

Fünf Minuten vor Schluss lief als eine ambitionierte Attacke Adams in Arnage ins Leere, Taylor am Ausgang die Linie kreuzte und wieder vorbeizog. Doch Taylor bekam kurz vor Schluss Bremsprobleme, die Corvette Racing doch noch den Sieg kosteten, weil der vordere linke Reifen durch Bremsplatten durchgescheuert wurde. Aston Martin hat den Le-Mans-Sieg endlich errungen.

In der GTE Am verlor der favorisierte Aston Martin #98 (Dalla Lana/Lamy/Lauda) durch einen Reifenschaden am Samstagabend alle Siegchancen und machte den Weg frei für den JMW-Ferrari #84 (Smith/Stevens/Vanthoor), der sich schadlos hielt und das Rennen von da an dominierte.

Weitere Informationen folgen in Kürze an dieser Stelle.

