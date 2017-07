In der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) wird nun jenes Szenario zur Realität, das 'Motorsport-Total.com' schon vor einigen Wochen angedeutet hatte: Das LMP1-Werksteam von Porsche zieht sich zum Ende der laufenden Saison 2017 zurück. Ursprünglich hatte der Vorstand des Sportwagen-Herstellers das Engagement in der LMP1-Klasse bis inklusive 2018 abgesegnet, aber die zuletzt nicht durchweg positiven Entwicklungen in der Szene führten im Rahmen einer Sitzung am Mittwoch zu einer Neubewertung.

Nach dem enttäuschenden Kurzauftritt von Nissan (2015) und dem plötzlichen Ausstieg von Audi (2016) haben die Macher der WEC nun bereits den dritten herben Rückschlag innerhalb von drei Jahren zu verkraften. Ob Toyota, nominell 2018 der einzige Hersteller in der LMP1-Klasse, seine Beteiligung wie geplant bis zum Ende der übernächsten Saison fortführen wird, gilt als ungewiss. Kurzum: Die gesamte Plattform WEC wackelt gewaltig.

Porsche war 2014 mit Einführung des neuen Reglements in die Spitzenkategorie der Le-Mans-Szene zurückgekehrt. Seither konnte die Werksmannschaft mit Entwicklungsstandort in Weissach in 29 WEC-Rennen 15 Siege feiern. Lässt man das "Lehrjahr" 2014 mal weg, ergibt sich eine beeindruckende Siegquote: Porsche konnte zwei Drittel aller Rennen für sich entscheiden. Man fuhr drei Triumphe in Folge bei den 24 Stunden von Le Mans ein und baute die Führung in der ewigen Bestenliste der Marken an der Sarthe auf 19 Erfolge aus.

Der Porsche 919 mit seinem kleinen 2,0-Liter-V4-Turbomotor war über Jahre das Maß der Dinge. Das Auto, dessen mutiges Konzept die Führungsriege um Ex-Technikvorstand Wolfgang Hatz, dem ehemaligen Technikchef Alexander Hitzinger sowie Fritz Enzinger (Leiter LMP) und Andreas Seidl (Teamchef) durchgesetzt hatte, wurde in den vergangenen Jahren konsequent weiterentwickelt. Nun stößt man allerdings langsam an die Grenzen der maximalen Performance.

Insgesamt entwickelte sich die WEC aus Sicht von Porsche seit 2014 nicht so positiv, wie man dies zum großen Comeback vor gut drei Jahren vermutet hatte. Kurzum: In anderen Motorsport-Serien gibt es für das gleiche Investment erheblich mehr Aufmerksamkeit. Nicht ohne Grund hat Porsche ein zukünftiges Engagement in der Formel 1 ins Auge gefasst. Auf dem Weg dorthin wird man die Markteinführung des Mission E mit einer Beteiligung in der Formel E begleiten.

Das Porsche-Programm in der aktuell boomenden GTE-Pro-Kategorie mit dem neuen 911 RSR wird unabhängig von der Entscheidung zum LMP1-Rückzug weiterhin fortgesetzt.

