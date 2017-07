Anzeige

WEC Nürburgring 2017: Porsche feiert Doppelsieg, Toyota enttäuscht Porsche-Doppelsieg am Nürburgring / Lesedauer: 2 Minuten

Video

Nach dem Sieg in Le Mans dominiert Porsche auch bei den 6 Stunden am Nürburgring. Die Konkurrenz um Toyota erlebt ein ganz bitteres Wochenende in der Eifel.