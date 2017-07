Zum dritten Mal gastiert die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) am kommenden Wochenende auf dem Nürburgring. Die erfolgreichen Veranstaltungen 2015 und 2016 lockten jeweils rund 60.000 Menschen in die Eifel. Für die Fans wird auch in diesem Jahr viel geboten. Neben den WEC-typischen Elementen wie freier Zugang zum Fahrerlager, Pitwalks und Autogrammstunden findet am Nürburgring ein umfangreiches Rahmenprogramm statt.

Die fünf Sessions der WEC (drei Freie Trainings, Qualifying, 6-Stunden-Rennen) werden umrahmt von Trainings, Qualifikationen und Rennen der World Series Formula V8 3.5 (ehemals Renault-World-Series), dem Formel Renault Eurocup und dem "Porsche Motorsport Race Weekend" - einer Kombination aus Carrera- und Porsche-Super-Sports-Cup. Am Samstagabend findet ab 21:00 Uhr zudem eine große WEC-Party im Eifel-Stadl statt.

Der Zeitplan in der Übersicht:

Freitag, 14. Juli09:00 - 09:50 Uhr - Test Formel V8 3.510:05 - 10:55 Uhr - Test Formel Renault Eurocup11:35 - 13:05 Uhr - Freies Training WEC13:20 - 14:10 Uhr - Test Formel V8 3.514:25 - 14:55 Uhr - Freies Training Porsche15:10 - 16:00 Uhr - Test Formel Renault Eurocup16:15 - 17:45 Uhr - Freies Training WEC18:00 - 18:30 Uhr - Qualifying 1 Formel V8 3.5

Samstag, 15. Juli09:00 - 09:35 Uhr - Qualifying 1 Formel Renault Eurocup09:45 - 10:45 Uhr - Freies Training WEC11:00 - 12:15 Uhr - Pitwalk WEC12:35 - 13:05 Uhr - Qualifying 2 Formel V8 3.513:20 - 13:50 Uhr - Qualifying Porsche14:05 - 14:40 Uhr - Qualifying 2 Formel Renault Eurocup14:55 - 15:15 Uhr - Qualifying WEC (GTE)15:25 - 15:45 Uhr - Qualifying WEC (LMP)16:10 - 16:55 Uhr - Rennen 1 Formel V8 3.517:20 - 17:50 Uhr - Rennen 1 Porsche18:15 - 18:50 Uhr - Rennen 1 Formel Renault Eurocup

Sonntag. 16. Juli08:00 - 08:50 Uhr - Pitwalk WEC09:10 - 09:45 Uhr - Rennen 2 Formel Renault Eurocup09:45 - 10:15 Uhr - Autogrammstunde WEC10:05 - 10:35 Uhr - Rennen 2 Porsche11:00 - 11:45 Uhr - Rernnen 2 Formel V8 3.512:20 - 12:45 Uhr - Gridwalk WEC13:00 - 19:00 Uhr - Rennen WEC (6 Stunden)

