BMW setzt die konsequente Vorbereitung auf das Le-Mans-Comeback 2018 fort. Die Münchener absolvierten in der vergangenen Woche einen umfangreichen Test mit dem brandneuen M8 GTE auf der Formel-1-Rennstrecke in Barcelona. Dabei kam das Fahrzeug erneut im "Tarnkleid" auf die Piste. Interessant: Im Vergleich zum Lausitzring-Test im Juli waren diesmal zusätzliche Flaps an der Front installiert.

Bei den Probefahrten in Spanien kamen neben Chef-Entwicklungsfahrer Martin Tomczyk gleich drei weitere Piloten zum Einsatz: das GT-Masters-Duo Nick Catsburg und Philipp Eng sowie DTM-Haudegen Bruno Spengler. Nach Aussagen aus dem BMW-Lager sind die Testfahrten "komplett nach Plan und erfolgreich" verlaufen.

BMW war zuletzt 2011 mit dem M3 GT2 in Le Mans angetreten. Damals konnte man sich in der Klasse GTE-Pro die Pole-Position im Qualifying und Rang drei im Rennen sichern. Der neue M8 GTE soll als Nachfolger des aktuellen M6 GTLM nach einem Einstufungstest im Herbst im französischen Ladoux ab 2018 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und der nordamerikanischen IMSA-Serie zum Einsatz kommen.

Wann BMW die nächsten Testfahrten mit dem neuen Le-Mans-Fahrzeug geplant hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine offizielle Präsentation des Autos soll noch in diesem Jahr erfolgen - womöglich im September im Zuge der IAA in Frankfurt.

