Hisatake Murata übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des "Team Präsidenten" von Toyota Gazoo Racing und "Präsident" der Toyota Motorsport GmbH (TMG). Murata war bislang für die Entwicklung von Toyotas Hybrid-Antriebsstrang im Motorsport verantwortlich und ist seit dem ersten Hybrid-Rennwagen des Hauses im Jahre 2006 in diesem Segment tätig. Er hatte zudem die Leitung dieses Bereichs innerhalb des Projekts zur Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) seit der ersten Teilnahme des Teams im Jahr 2012 inne.

Er übernimmt die Leitung von Toshio Sato, der seit April 2015 "Team Präsident" war und nun eine maßgebliche Rolle bei der Power Train Company innerhalb der Toyota Motor Corporation übernehmen wird. Murata wird bei TMG umfassende Motorsport-Erfahrung einbringen, denn zuvor lag sein Hauptaugenmerk auf Toyotas Teilnahme an den ChampCar- und Gruppe-C-Le Mans-Projekten, sowie auf der Super GT und der Super Formula.

Neben der Verantwortung für das Toyota Gazoo Racing-WEC-Projekt wird Murata auch für die weiteren Aktivitäten von TMG die Verantwortung tragen, darunter die Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowohl für die Toyota Motor Corporation als auch für externe Kunden und dem Kundensport. In direkter Zusammenarbeit mit Murata werden bei TMG Rob Leupen, Geschäftsführer und Vizepräident Business Operations, sowie Pascal Vasselon als Vizepräsident Technical Engineering weiterhin tätig sein.

Stimmen der Beteiligten

Hisatake Murata: "Ich bin stolz darauf, diese Position bei TMG einzunehmen. Von Beginn unseres LMP1-Hybrid-Projektes an entwickelte sich ein sehr gutes Verhältnis zu den TMG-Teammitgliedern. Umso mehr freue ich mich darauf, künftig noch enger mit allen zusammenzuarbeiten und gemeinsam nach Erfolgen in allen Bereichen zu streben. Ich möchte Sato aufrichtig für seine Führungsaufgaben bei TMG seit 2015 danken und wünsche ihm alles Gute in seiner neuen Position.?

Toshio Sato: "Ich möchte allen beim Toyota Gazoo Racing Team und TMG für die harte Arbeit und ihre Hingabe während der vergangenen drei Saisons danken. Es war mir ein Vergnügen, Teil dessen zu sein und ich bin stolz auf die Steigerung, die uns nach der sehr schwierigen Saison im Jahr 2015 gelungen ist. Bei der Power Train Company beginne ich ein neues Kapitel meiner Karriere, aber ich werde TMG und das Team auch weiterhin anfeuern und ihnen die Daumen drücken. Murata genießt meine volle Unterstützung und ich wünsche ihm eine erfolgreiche Zeit bei TMG.?

© Motorsport-Total.com