Porsche hat die Bestzeit im ersten Freien Training der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2017 in Austin erzielt. In 1:48.124 Minuten umrundete Earl Bamber im 919 Hybrid mit der Startnummer 2 den 5,513 Kilometer langen Circuit of The Americas (COTA) am schnellsten. Auf Platz zwei reihte sich das Schwesterauto von Lotterer/Jani/Tandy (+ 0,145 Sekunden) ein. Die Rundenzeiten der beiden Porsche-LMP1-Fahrzeuge waren um knapp eine halbe Sekunde schneller als im ersten Training des Vorjahres.

Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von 33 Grad Celsius stand Toyota erneut im Schatten. Der TS050 mit der Startnummer 8, in dem an diesem Wochenende Stephane Sarrazin den zuletzt formschwachen Anthony Davidson ersetzt, hatte auf Platz drei bereits 0,460 Sekunden Rückstand. Das Auto lief zu Beginn der Session nicht rund. Sebastien Buemi rollte zwischenzeitlich nach der Spitzkehre aus, brachte die Nummer 8 aber wieder in Gang.

Die Ursache für diesen kleinen Zwischenfall hat Toyota noch nicht geklärt. Ein Reset der Elektronik beseitigte die zwischenzeitlichen Probleme. Das Schwesterauto von Kobayashi/Lopez/Conway belegte mit einem Rückstand von 1,190 Sekunden den vierten Rang vor den besten LMP2-Autos von G-Drive, TDS und Alpine. Die Bestzeit im Oreca mit der Startnummer 26 gelang Alex Lynn, der am heutigen Donnerstag zum ersten Mal in Austin fährt.

In der GTE-Pro-Klasse machte sich die verbesserte Einstufung der beiden Ford GT gleich im ersten Training bemerkbar. Die beiden US-Flundern von Pla/Mücke (#66) und Priaulx/Tincknell (#67) waren erheblich schneller als die beiden Ferraris, die zwei Porsche 911 RSR und die Aston Martins. Bei den Amateuren sorgte Pedro Lamy für eine weitere Bestzeit des Aston Martin Vantage, den sich der Portugiese mit Paul Dalla Lana und Mathias Lauda teilt.

Das zweite Freie Training der WEC in Austin beginnt um 16:30 Uhr Ortszeit (23:30 Uhr MESZ) und geht erneut über 90 Minuten.

