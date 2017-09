Die Bekanntgabe der Neuausrichtung der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ab 2018 hat ein unterschiedliches Echo hervorgerufen. Vor allem in der Frage nach den konkreten LMP1-Regeln für Werke und Privatiers sowie für alle ab der Saison 2020 gibt es noch viele Unklarheiten. Die Verantwortlichen von ACO, FIA und WEC arbeiten intensiv an diesen Punkten, aber eine entsprechende Verlautbarung wird noch etwas auf sich warten lassen - im Gegensatz zum Kalender 2018/19.

Wie 'Motorsport-Total.com' vor dem Rennwochenende in Austin erfahren hat, wird die Serie während der Veranstaltung auf dem Circuit of The Americas (COTA) den noch fehlenden Austragungsort bekanntgeben. Bislang klaffte zwischen dem letzten Rennen 2018 in Schanghai und dem 12-Stunden-Rennen in Sebring im März 2019 noch eine Lücke. Für Februar hatte man einen Termin freigehalten, aber bislang noch keinerlei Details genannt.

Nach Informationen von 'Motorsport-Total.com' wird diesen Termin entweder Mexiko-Stadt bekommen, wo viele Teilnehmer zuletzt von "guter Stimmung" und "toller Kulisse" sprachen, oder man kehrt auf den Formel-1-Kurs von Sao Paulo zurück. Die Idee, mit der Langstrecken-WM auf dem ehemaligen Formel-1-Kurs von Kyalami in Südafrika zu gastieren, wurde verworfen. Die Anlage gehört Porsche Südafrika - und auf den deutschen Sportwagenhersteller sind die WEC-Macher seit Verkündung des LMP1-Ausstiegs nicht gut zu sprechen.

"In diesem Jahr haben wir in WEC-Rennen maximal fünf LMP1-Autos am Start gehabt, abgesehen von Spa und Le Mans", sagt WEC-Promoter Gerard Neveu. "Auch wenn Porsche zur kommenden Saison wegfällt, bin ich dennoch sicher, dass mehr LMP1-Autos fahren werden als in diesem Jahr." Die zwei wegfallenden LMP1-Werksautos werden zahlenmäßig von den beiden neuen SMP-Fahrzeugen ausgeglichen. "Es gibt großes Interesse von weiteren Privatteams, aber auch von Werken", so Neveu. Auf Nachfrage, ob McLaren einer der ernsthaften Interessenten sei, grinst der Franzose vielsagend ...

