Die Begeisterung für den deutschen Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft war groß, doch nach drei Jahren ist das Kapitel WEC am Nürburgring wohl beendet: Für die "Supersaison" 2018/19 findet der Eifelkurs keinen Platz mehr im Kalender. Gleiches gilt für den Silverstone Circuit, der für die lange Saison aus dem Kalender geflogen ist. Für die britischen Fans gibt es die Hoffnung, dass Silverstone bei der Normalisierung des Kalenders, vielleicht sogar früher, wieder zurückkehrt. Für Deutschland hingegen scheint der Zug abgefahren zu sein.

Nach dem Wegfall der beiden deutschen Hersteller ist eine Rückkehr zum Nürburgring sehr unwahrscheinlich geworden, obschon zu allen drei Ausgaben des 6-Stunden-Rennens über 50.000 Zuschauer kamen. "Unser Vertrag mit der WEC ist in diesem Jahr ausgelaufen. Inwieweit eine Rückkehr an den Nürburgring möglich ist, können wir derzeit nicht bewerten", antwortet Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort auf eine Anfrage von 'Motorsport-Total.com'. Es gibt also keine konkreten Gespräche über eine Rückkehr für die Saison 2019/20.

Anders sieht die Lage in Silverstone aus. Der britische Kurs könnte dann zurückkehren. WEC-Chef Gerard Neveu habe es das Herz gebrochen, die Strecke aus dem Superkalender rauszunehmen. "Wir verschließen die Tür für Silverstone nicht", stellt er in Mexiko klar. "Wir hatten im Juli bereits einen Kalenderentwurf mit einem Silverstone-Rennen im August fertig. Aber der Porsche-Ausstieg hat uns dazu gezwungen, die 'Supersaison' sofort einzuführen. Da war es nicht möglich, alle Rennen zu halten."

Auch bei der Traditionsstrecke in Northamptonshire herrscht Interesse, wieder Teil der WEC zu werden. "Aus unserer Sicht hat Silverstone eine lange und stolze Tradition im Sportwagensport. Wir sind mehr als eine Grand-Prix-Strecke", sagt Silverstone-Geschäftsführer Stuart Pringle gegenüber 'Motorsport-Total.com'. "Wir müssen akzeptieren, dass die WEC durch eine schwierige Phase geht. Es war klar, dass da einige Strecken durch den Rost fallen. Aber wir hoffen, dass wir da bald wieder drauf kommen." Er bevorzugt weiterhin einen Termin im Sommer.

Unter speziellen Umständen könnte das Rennen sogar noch in der "Supersaison" stattfinden. Sollte es der WEC nicht gelingen, eine Strecke für den noch vakanten Februar-Termin zu finden, könnte Silverstone im August zurückkehren.

