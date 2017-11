Mit der FIA World Endurance Championship (WEC) präsentiert SPORT1 in dieser Saison eine weitere Top-Rennserie in seinem "Home of Motorsport".

Mit Ausnahme der 24 Stunden von Le Mans werden bei der Langstrecken-WM ausschließlich 6-Stunden-Rennen absolviert, dabei teilen sich drei Piloten jeweils ein Cockpit. Zur vorletzten der neun Saisonstationen steht das 6 Stunden-Rennen in der chinesischen Metropole Shanghai auf dem Programm.

Die Fahrerwertung verspricht ein an Spannung kaum zu überbietendes Saisonfinale. Gleich drei Fahrer liegen punktgleich an der Spitze. Der Deutsche Timo Bernhard mit seinem Porsche und die beiden Neuseeländern Earl Bamber (Porsche) und Brendon Hartley (Toyota) liegen allesamt mit 172 Punkten auf dem ersten Rang.

SPORT1 überträgt das Rennen am Sonntag ab 3 Uhr im LIVESTREAM und ab 6 Uhr LIVE im Free-TV. Neben dem amtierenden Weltmeister Porsche sind die Hersteller Toyota, Aston Martin, Ferrari und Ford vertreten.

NASCAR in Texas LIVE auf SPORT1

Außerdem wird am Sonntag ab 20.10 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auch atemberaubender NASCAR-Sport übertragen. In der Monster Energy NASCAR Cup Series steht auf dem Texas Motor Speedway das drittletzte Saisonrennen an.