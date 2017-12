Die französische LMP2-Mannschaft TDS Racing wird auch in der WEC-Supersaison 2018/19 antreten. Das Team um Xavier Combet nimmt jedoch zum kommenden Jahr eine Veränderung am Fahrerkader vor. Neben Amateurpilot und Financier Francois Perrodo und dessen Landsmann Matthieu Vaxiviere wird Audi-Werksfahrer Loic Duval am Steuer des Oreca-Gibson in der LMP2-Klasse der WEC agieren.

"Ich freue mich, dass ich neben meinem Audi-Programm wieder in der WEC und in Le Mans fahren kann", sagt Duval, der auch 2018 in der DTM antreten wird. "TDS Racing ist eine starke Mannschaft mit familiärer Atmosphäre. Ich möchte Francois helfen, sich weiter zu verbessern und gleichzeitig der 'Wingman' für Matthieu sein."

TDS hatte die vergangene Saison der Langstrecken-WM mit einem starken dritten Platz im 6-Stunden-Rennen von Silverstone begonnen, anschließend war man gegen die starke Konkurrenz jedoch oft machtlos. Der Tiefpunkt war das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, als Vaxiviere den Risi-Ferrari-Piloten Pierre Kaffer bei Tempo 300 km/h in die Barrieren schickte. TDS schrieb an der Sarthe eine Nullnummer. In der Teamwertung belegte man 2017 nur Rang acht.

"Aufregend und schwierig" sei die Saison 2017 gewesen, sagt Perrodo. Der Frust saß beim Franzosen tief. "Nach dem Ende der Saison hatte ich einen Wechsel in die ELMS oder eine Rückkehr in die GT-Szene angedacht, aber als die Entscheidungen über die zukünftige Ausrichtung der WEC fielen, wurde mir klar, wie viel Freude ich in den Prototypen eigentlich habe. Also habe ich mich dafür entschieden, in der WEC zu bleiben. Und was für eine Saison auf uns wartet: zweimal Le Mans plus Sebring und vieles mehr!"

Für Emmanuel Collard ist die TDS-Nennung von Loic Duval eine schlechte Nachricht. Der französische Haudegen ist seit 1995 bislang 23 mal bei den 24 Stunden von Le Mans am Start gewesen. Eine weitere Teilnahme am Klassiker an der Sarthe in das große Ziel. Collard ist nun auf der Suche nach einem Team, das ihm diesen Traum erfüllen könnte. Der 46-Jährige stand in Diensten von Pescarolo zweimal auf dem Le-Mans-Podest, mit Toyota (1998/1999) und Porsche (1997) war Collard als Werksfahrer in Le Mans am Start.

