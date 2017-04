Die Rallye Argentinien, fünfter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), hat am Freitag gezeigt, warum sie als härteste Rallye im WRC-Kalender gilt. Gleich reihenweise bekamen die WRC-Piloten Probleme, besonders hart traf es aber Citroen. Nach einem Abflug von Kris Meeke und einem Getriebedefekt bei Craig Breen sind die Franzosen im Grunde schon aus dem Rennen. Auch Hyundai musste mehrere Rückschläge verkraften. Problemlos lief es hingegen bei Elfyn Evans (Ford), der die ersten drei Wertungsprüfungen am Freitagvormittag (Ortszeit) gewann und die Rallye klar anführt.

Citroen erlebte hingegen Schiffbruch und steht nach dem schwachen Saisonstart vor einem weiteren Debakel. Meeke feuerte seinen C3 WRC bei der vierten WP (Santa Rosa - San Augustin) von der Strecke. Dabei wurde das Auto rundherum schwer demoliert, doch Meeke erreichte noch aus eigener Kraft das Ziel der WP. "Ich bin völlig überrascht worden, eine Bodenwelle hat das Auto ausgehebelt", sagt der Brite. "Es ist schwierig zu fahren, wir müssen sehen, ob wir zurück kommen."

Selbst wenn Meeke die Zuschauerprüfung zum Abschluss der Freitags übersteht und den Servicepark erreicht, ist er mit einem Rückstand von aktuell 6:40 Minuten im Kampf um den Sieg aber schon chancenlos und droht bei der fünften Rallye des Jahres zum vierten Mal mehr oder weniger mit leeren Händen dazustehen. Auch sein Teamkollege Breen spielt mit weit über fünf Minuten im Geschehen an der Spitze keine Rolle mehr. "Nach einer gewaltigen Bodenwelle ist das Getriebe im fünften Gang steckengeblieben", berichtet der Ire nach WP4.

Nicht viel besser sieht es im Lager von Hyundai aus. Hayden Paddon hatte seinen i20 WRC schon bei der ersten WP des Tages abgerollt. Der Neuseeländer konnte seine Fahrt zwar fortsetzen, hat aber schon drei Minuten auf die Spitze verloren. Noch schlimmer erging es seinem Teamkollegen Dani Sordo, der bei der dritten WP mehr als elf Minuten verloren hatte. "Wir haben einen Stein getroffen, wobei eine Spurstange gebrochen ist. Wir mussten anhalten und sie wechseln", berichtet der Spanier. Thierry Neuville klagte über einen defekten Stoßdämpfer und rangiert mit 48 Sekunden Rückstand auf die Spitze auf Rang sechs.

Mehr oder weniger ungeschoren kam hingegen die Ford-Armada durch den Vormittag, die nun mit vier Autos unter den Top 5 platziert ist. Angeführt wird sie überraschenderweise von Evans, der mit seinem Dmack-bereiften Fiesta WRC nach drei Bestzeiten in Folge schon 23,6 Sekunden Vorsprung auf Jari-Matti Latvala (Toyota) hat. "Es läuft wirklich gut", sagt der Waliser nach WP4. "Bei der vorherigen Prüfung haben wir attackiert, aber ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt und habe mich daher etwas zurückgenommen. Hier gibt es kaum Spielraum für Fehler, daher wollen wir vorsichtig fahren."

Dritter ist Mads Östberg, gefolgt von Ott Tänak und Sebastien Ogier. Der amtierende Weltmeister hatte nicht nur den Nachteil, als Erster zu starten, sondern verlor auch durch einen Fahrfehler bei der zweiten WP Zeit. "In einer engen Kurve hat der Aufschrieb nicht gestimmt. Ich bin in einer Kurve geradeaus gefahren und in einen Graben gefahren. Dabei habe ich fünf oder sechs Sekunden verloren", sagt Ogier.

Zum Abschluss des Freitagvormittag wird noch die kurze Zuschauerprüfung "Fernet Branca" gefahren, am Nachmittag werden die vier WP des Vormittags dann noch einmal absolviert.

Zwischenstand Rallye Argentinien nach WP 4 von 18 (Top 10):01. Elfyn Evans (Ford) - 38:40.6 Minuten02. Jari-Matti Latvala (Toyota) +23,6 Sekunden03. Mads Östberg (Ford) +32,204. Ott Tänak (Ford) +33,405. Sebastien Ogier (Ford) +35,706. Thierry Neuville (Hyundai) +48,007. Lorenzo Bertelli (Ford) +2:04,4 Minuten08. Pontus Tidemand (Skoda) +3:03,109. Hayden Paddon (Hyundai) +3:03,810. Juho Hänninen (Toyota) +3:10,3

