Sebastien Ogier (Ford) ist der erste Spitzenreiter der Rallye Argentinien, fünfter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2017. Der amtierende Weltmeister gewann zum Auftakt am Donnerstagabend die erste Wertungsprüfung. Bei der 1,75 Kilometer langen Zuschauerprüfung im Zentrum von Cordoba, die sowohl Abschnitte auf Asphalt als auch auf Schotter enthielt, war Ogier als letzter der WRC-Piloten auf die Strecke gegangen und hatte die Vorgabe von Dani Sordo (Hyundai) und Elfyn Evans (Ford) klar unterboten.

Ogier fuhr eine Zeit von 1:53.8 Minuten und war damit 0,9 Sekunden schneller als Sordo, was auf der kurzen Prüfung von weniger als zwei Kilometern ein beachtlicher Vorsprung war. "Nicht so schlecht, ich bin zufrieden mit meiner Fahrt. Ich habe attackiert, und das Auto fühlt sich gut an", sagt Ogier. Der viermalige Weltmeister hat mit der Rallye Argentinien noch eine Rechnung offen, ist sie doch der einzige Lauf im WRC-Kalender, den Ogier bisher noch nicht gewonnen hat.

Sordo unterstrich mit Rang zwei die gute Hyundai-Vorstellung aus dem Shakedown, Evans war auf die Zehntelsekunde gleich schnell. Die starke Vorstellung des Walisers war nicht überraschend, denn seine Dmack-Reifen sind etwas weicher als die von allen anderen WRC-Piloten verwendeten Michelin-Pneus, was auf kurzen Zuschauerprüfungen ein Vorteil ist.

Viertschnellster Fahrer war Thierry Neuville (Hyundai), Fünfter wurde Jari-Matti Latvala im schnellsten Toyota. Bester Citroen-Fahrer war Kris Meeke auf Position acht, in der WRC2-Klasse übernahm Pontus Tidemand (Skoda) die Führung.

Richtig ernst wird es bei der Rallye Argentinien am Freitag. Dann stehen neun Wertungsprüfungen über eine Gesamtdistanz von 140,56 Kilometer auf dem Programm. Der Start der ersten WP des Tages erfolgt um 13:38 Uhr MESZ.

Ergebnis WP 1 Rallye Argentinien (Top 10):01. Sebastien Ogier (Ford) - 1:53.8 Minuten02. Dani Sordo (Hyundai) +0,9 Sekunden= Elfyn Evans (Ford) +0,904. Thierry Neuville (Hyundai) +1,605. Jari-Matti Latvala (Toyota) +2,106. Mads Östberg (Ford) +2,407. Hayden Paddon (Hyundai) +2,508. Kris Meeke (Citroen) +2,709. Ott Tänak (Ford) +3,110. Juho Häninnen (Toyota) +3,8

