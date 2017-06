Mit seiner Glanzleistung bei der Rallye Italien hat sich Toyota-Pilot Esapekka Lappi das Ticket für alle weiteren Läufe der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2017 gesichert. Das bestätigte Teamchef Tommi Mäkinen. "Er wird ab jetzt ständig im Auto sitzen und jede Rallye fahren. Das muss so sein", wird der Finne von 'Autosport' zitiert.

Ursprünglich hatte Lappi, der erst Mitte Mai in Portugal für Toyota debütiert hatte, nur bei einigen der verbleibenden Rallyes einen dritten Yaris WRC fahren sollen. Doch nach seiner starken Leistung auf Sardinien führt nun für das Team kein Weg mehr an ihm vorbei, vor allem, da Juho Hänninen weiterhin kaum überzeugen kann. Lappi war in Italien, bei seinem erst zweiten Start im WRC-Auto, auf den vierten Rang gefahren und hatte die Powerstage gewonnen.

"Ich bin überrascht, wie schnell es bei Esapekka geht. Normalerweise braucht man ein ganzes Lernjahr im World-Rally-Car, aber er ist einfach eingestiegen und hat sich auf Anhieb wohlgefühlt", staunt Mäkkinen, der sich vom amtierenden WRC2-Champion noch viel erhofft. "Er hat gewaltiges Potenzial, und es wird nicht lange dauern, bis wir ihn auf dem Podium sehen", erwartet der viermalige Rallye-Weltmeister.

Lappi selbst hingegen rechnet damit, dass die nächsten beiden Rallyes in Polen und Finnland aufgrund ihrer völlig anderen Charakteristik eine neue Herausforderungen für ihn sein werden. "Ich habe das Auto jetzt bei langsamen Rallyes kennengelernt. Jetzt muss ich mich erst an die hohen Geschwindigkeiten gewöhnen", sagt er.

