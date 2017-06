Elfyn Evans (Ford) hat die ersten Wertungsprüfung des Rallye Polen, achter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2017 gewonnen und geht damit als Gesamtführender in den ersten Tag der Rallye. Der Waliser absolvierte die 2,50 Kilometer langen Zuschauerprüfung "Mikolajki Arena", bei der die Fahrer auf einem Parallelkurs in Zweierpaarungen an den Start gingen, in einer Zeit von 1:44.4 Minuten. Damit war Evans 0,8 Sekunden schneller als Thierry Neuville (Hyundai), Dritter wurde Sebastien Ogier (Ford, +0,9 Sekunden).

Nachdem am Nachmittag der zeremonielle Start wegen eines schweren Gewitters hatte abgesagt werden müssen, schien am Abend während der ersten Wertungsprüfung wieder die Sonne vom blauen Himmel. Allerdings war die Strecke noch sehr nass.

Das spielte Evans in die Karten, der im Gegensatz zur allen anderen WRC-Piloten der Werksteams nicht mit Michelin-Reifen, sondern mit Pneus des britisch-chinesischen Herstellers Dmack fährt. Diese sind etwas weicher als die Michelin-Reifen und daher bei feuchten Bedingungen ein Vorteil.

Diesen hofft Evans, dass er diesen Vorteil angesichts der für das Wochenende vorhergesagten Regenfälle noch öfter ausspielen kann. "Wenn es zu stark regnen sollte, passt das nicht so gut zu unseren Reifen. Ansonsten sollten es aber okay sein", sagt er.

Schnellster Toyota-Fahrer war bei der ersten Wertungsprüfung Jari-Matti Latvala auf Rang vier (+1,3 Sekunden), bester Citroen-Pilot Stephane Lefebvre, der mit 1,5 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit zeitgleich mit Hayden Paddon (Hyundai) und Esapekka Lappi (Toyota) auf Rang sechs fuhr.

Richtig ernst wird es bei der Rallye Polen am Freitag. Dann stehen neun Wertungsprüfungen über eine Gesamtdistanz von 113,66 Kilometern auf dem Programm. Startschuss für die zweite WP ist nach einer kurzen Nacht bereits um 7:15 Uhr.

Ergebnis WP1 Rallye Polen (Top 10):01. Elfyn Evans (Ford) - 1:44.4 Minuten02. Thierry Neuville (Hyundai) +0,8 Sekunden03. Sebastien Ogier (Ford) +0,904. Jari-Matti Latvala (Toyota) +1,305. Ott Tänak (Ford) +1,406. Hayden Paddon (Hyundai) +1,5= Esapekka Lappi (Toyota) +1,5= Stephane Lefebvre (Citroen) +1,509. Andreas Mikkelsen (Citroen) +1,610. Dani Sordo (Hyundai) +1,8= Juho Hänninen (Toyota) +1,8

