Weltmeister Sebastien Ogier (Ford) musste bei der Rallye Finnland, neunter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2017, im Kampf um den WM-Titel früh einen schweren Rückschlag einstecken. Der Franzose schied nach einem Unfall bei der vierten Wertungsprüfung am Freitag aus und muss damit die Hoffnungen auf den Spitzenergebnis begraben. Ogiers Ford war nach einem weiten Sprung hart gelandet, wobei die rechte Hinterradaufhängung brach.

Ogiers Auto kam daraufhin von der Strecke ab. Der Franzose und sein Beifahrer Julien Ingrassia blieben jedoch unverletzt, was aber nicht für das Auto galt. Mit abgerissenem Hinterrad strandete der Fiesta WRC in den finnischen Wäldern. Ogier musste am Freitag aufgeben, soll aber am Samstag unter Rallye-2-Reglement wieder zurückkehren. Aufgrund der bis dahin angefallenen Zeitstrafen ist ein Spitzenergebnis jedoch unrealistisch. Damit droht Ogier die WM-Führung an Thierry Neuville (Hyundai) zu verlieren.

Wie erwartet wurde die Rallye Finnland am Freitagmorgen schon zu einer Tempojagd. Teilweise wurde bei den Wertungsprüfungen Durchschnittsgeschwindigkeiten von 140 km/h erzielt. Diesem Tempo fiel neben Ogier auch Hayden Paddon (Hyundai) zum Opfer, der wie Ogier bei der vierten Wertungsprüfung mit gebrochener Hinterradaufhängung ausschied. Auch Ott Tänak (Ford) schlug dort mit seinem Fiesta WRC an und verlor über eineinhalb Minuten.

An der Spitze legt derzeit Toyota beim Heimrennen des Teams das Tempo vor. Nach sechs von 25 Wertungsprüfungen führt Jari-Matti Latvala mit 2,2 Sekunden vor seinem Teamkollegen Esapekka Lappi. Der junge Finne setzte sich am Freitagmorgen wieder einmal stark in Szene und gewann drei der ersten fünf Wertungsprüfungen.

Dritter ist aktuell Craig Breen (Citroen). Ogier WM-Rivale Neuville verlor durch seine frühe Startposition zwei Zeit und belegt aktuelle mit 26 Sekunden Rückstand auf die Spitze Platz neun.

© Motorsport-Total.com