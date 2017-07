Thierry Neuville (Hyundai) und Ott Tänak (Ford) kämpfen vor dem Schlusstag der Rallye Polen, achter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2017 um den Sieg, während sich Jari-Matti Latvala (Toyota) nach einer dramatischen 16. Wertungsprüfung aus dem Dreikampf an der Spitze verabschiedete. Neuville und Tänak trennen nach 19 von 23 Wertungsprüfungen gerade einmal 3,1 Sekunden, doch auch sie hatten am Samstagnachmittag so ihre Probleme.

Den bei der 24,28 Kilometer langen 16. Wertungsprüfung "Pozezdrze 2" überschlugen sich die Ergebnisse. Zunächst blieb Latvala während der Prüfung stehen. Von Toyota noch nicht näher benannte technische Probleme legten den Yaris WRC des Finnen lahm, der bis dahin auf Rang drei gelegen hatte.

Heckflügel von Tänak "einfach weggeflogen"

Dann erreichte Tänak das Ziel der Wertungsprüfung, allerdings fehlte an seinem Fiesta WRC der Heckflügel. "Er ist während der Fahrt einfach weggeflogen", sagte Tänak, bevor er in dem festen Glauben, den Kampf um den Sieg damit verloren zuhaben, den Zielbereich der Prüfung verließ. Umso größer war seine Überraschung, als er beim Blick auf die Zeitenliste feststellte, dass er plötzlich mit 14,4 Sekunden Vorsprung vor Neuville führte.

Der Belgier hatte sich bei der gleichen Wertungsprüfung einen Reifenschaden hinten links eingefangen. Das umher schlagende Gummi der Reifen hatte den kompletten Kotflügel zerschlagen. Während Neuville den kaputten Reifen wechseln und seine Fahrt in unvermindertem Tempo fortsetzen konnte, musste Tänak ohne Heckflügel aufgrund des fehlenden Anpressdrucks bei den verbleibenden drei Wertungsprüfungen etwas langsamer fahren.

Spannender Kampf am Schlusstag

So übernahm Neuville nach der 18. Wertungsprüfung wieder die Spitzenposition, die er auch bei der abschließenden Zuschauerprüfung "Mikolajki Arena" verteidigte. Insgesamt wechselte die Führung zwischen beiden Fahrern am Samstag fünfmal hin und her, was für den Schlusstag einen spannenden Kampf um den Sieg bei der Rallye Polen verspricht.

Auf Rang drei liegt nach dem Ausfall Latvalas aktuell Hayden Paddon (Hyundai), der am Samstag drei Wertungsprüfungen gewann. Mit einem Rückstand von 25,5 Sekunden auf die Spitze dürfte der Neuseeländer am Schlusstag aus eigener Kraft nicht mehr in den Kampf um den Sieg eingreifen können. Vierter ist Sebastien Ogier (Ford, +1:32,0 Minuten), der am Vormittag nach einem Abflug mehr als eine Minute verloren hatte. Dani Sordo (Hyundai) folgt auf Rang fünf.

Eine starke Vorstellung legt weiter Teemu Suninen (Ford) hin. Der 23-jährige Finne fährt in Polen seine erste Rallye in einem World-Rally-Car, was man ihm aber kaum anmerkt. Suninen fährt schnell und ohne große Fehler und belegt aktuell Rang sechs. Stephane Lefebvre (Citroen), Mads Östberg, Elfyn Evans (beide Ford) und Andreas Mikkelsen (Citroen) komplettieren die Top 10. Nach den Regenfällen am Freitag war das Wetter am Samstag rund um Mikolajki deutlich besser und weitgehend trocken.

Am Schlusstag der Rallye Polen erwarten die Fahrer noch vier Wertungsprüfungen über eine Gesamtdistanz von 59,66 Kilometer. Bei dem derzeit engen Zwischenstand könnte die Entscheidung über den Sieger erst bei der abschließenden Powerstage fallen.

