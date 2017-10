Volle Attacke von Hyundai beim Europa-Finale der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2017: Bei der Rallye Großbritannien (27. bis 29. Oktober) wird das im deutschen Alzenau stationierte Werksteam des südkoreanischen Herstellers zum ersten Mal in dieser Saison vier Hyundai i20 WRC einsetzen. Neben Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen und Dani Sordo geht daher in Wales auch Hayden Paddon wieder an den Start.

Der Neuseeländer muss nach in dieser Saison bisher enttäuschenden Leistungen in dieser Woche bei der Rallye Spanien für Neuzugang Mikkelsen Platz machen, der an der Seite von Neuville und Sordo fahren wird. "Wir haben immer gehofft, bei der Rallye GB mit vier Autos zu fahren und glauben, dass wir mit dieser Aufstellung unsere Chancen in der Fahrer- und Herstellerwertung am Leben erhalten", sagt Teamchef Michel Nandan.

In der Fahrer-Meisterschaft hat Neuville drei Rallyes vor Saisonende 17 Punkte Rückstand auf Sebastien Ogier (M-Sport-Ford), in der Herstellerwertung liegt Hyundai 64 Punkte hinter M-Sport zurück.

Die Fahrerbesetzung für das Saisonfinale im November in Australien will Hyundai "zu gegebener Zeit" bekanntgeben, auch dort zieht das Team den Einsatz von vier Autos in Erwägung.

