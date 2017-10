Nach einer Saison voller Pleiten, Pech und Pannen gelang Citroen und Kris Meeke bei der Rallye Spanien ein wichtiger Befreiungsschlag. Der Brite gewann den elften Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in überzeugender Weise und feierte damit sieben Monate nach seinem Triumph bei der Rallye Mexiko den zweiten Saisonsieg für ihn und Citroen.

Auf den Plätzen zwei und drei kamen die beiden M-Sport-Ford Piloten Sebastien Ogier und Ott Tänak ins Ziel. Durch dieses starke Ergebnis und einer erneut desaströsen Rallye für Hyundai scheinen die Würfel in beiden WM-Wertungen zwei Rallyes vor Saisonende gefallen zu sein. Nachdem Thierry Neuville am Sonntag ausfiel, ist Ogier der fünfte WM-Titel in Folge kaum noch zu nehmen. In der Herstellerwertung fehlen M-Sport noch drei Punkte zum Titelgewinn.

