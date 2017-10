Olympia 2018: Felix Loch denkt über Startverzicht in Pyeongchang nach

Anzeige

Olympia 2018: Felix Loch denkt über Startverzicht in Pyeongchang nach Rodel-Star erwägt Olympia-Verzicht / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Felix Loch gewann bisher fünf Mal den Gesamtweltcup © Getty Images

Felix Loch will nicht auf Biegen und Brechen in Pyeongchang starten. Die Sicherheit der Athleten in Südkorea muss gewährleistet werden.