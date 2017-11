Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Moritz Müller hat die nordamerikanische Profiliga NHL für den Ausschluss ihrer Ligaspieler von den Olympischen Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar 2018) kritisiert.

"Persönlich finde ich das sehr schade, dass die NHL sich anmaßt, Sportlern so ein Turnier zu untersagen", sagte der Kapitän des DEL-Klubs Kölner Haie am Rande der Präsentation der Olympia-Bekleidung des deutschen Teams in Düsseldorf.

NHL-Entscheidung als Vorteil für Deutschland?

Müller verwies auf die große Bedeutung der Olympischen Spiele, für die "schon Kriege abgesagt worden" seien. "Dann sollte auch eine Profiliga den Spielbetrieb unterbrechen können", monierte der Verteidiger.

Mit Blick auf die sportlichen Aussichten des DEB-Teams sieht Müller den Ausschluss der NHL-Profis eher als Vorteil.

"Wir sind eine Nation, die auf fünf, sechs Spieler verzichten muss, andere Nationen verzichten auf 20 bis 30. Vielleicht können wir da leistungmäßig näher heranrücken", sagte der 31-Jährige, der auf seine erste Teilnahme an den Olympischen Spielen hofft.