Bundesinnenminister Thomas de Maiziere wird der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) einen Besuch abstatten.

Wie das Bundesministerium des Innern am Dienstag mitteilte, wird der auch für den Sport zuständige Minister vom 12. bis 14. Februar in Südkorea vor Ort sein.

2016 hatte de Maiziere wegen Verpflichtungen in Deutschland auf einen Besuch der Olympiamannschaft in Rio de Janeiro verzichtet, was dem CDU-Politiker damals auch Kritik von Athletenseite eingebracht hatte.