David Leggio, Torhüter des EHC Red Bull München, hat in dieser Saison für einen Skandal gesorgt, als er beim Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins absichtlich das Tor aus der Verankerung gehoben hat, als die Gäste bei einem schnellen Gegenzug auf ihn zustürmten. Das Spiel wurde unterbrochen und der US-Amerikaner parierte den fälligen Penalty.

Nun wurde der 33-Jährige in das Olympia-Team der USA berufen und spielt in Pyeongchang um die Goldmedaille. Auf Twitter schrieb er nach seiner Nominierung: "Danke an den US-Verband, dass ihr einen Traum wahr werden lasst. Ich fühle mich geehrt und dankbar für diese tolle Gelegenheit."

US-Coach begründet Nominierung

Leggio spielt bereits seine dritte Saison in München und gewann 2016 mit den Bullen die deutsche Meisterschaft. Bereits 2010 und 2014 schlüpfte er bei den Weltmeisterschaften in das amerikanische Nationaltrikot.

"Wir haben einen Jungen, der bisher überall, wo er war, ein toller Mitspieler war und zudem ein sehr konstanter Spieler ist", begründete US-Coach Jim Johannson die Nominierung des Torhüters.