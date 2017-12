Paralympics-Star Marieke Vervoot will bald Sterbehilfe in Anspruch nehmen

/ Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Marieke Vervoot gewann Gold bei den Paralympischen Spielen in London 2012 © Getty Images

Rollstuhl-Sprinterin Marieke Vervoot will in ihrer Heimat Belgien aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Ihre Lähmungserscheinungen würden immer schlimmer.