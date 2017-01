Der Rückrundenstart in der Bundesliga lieferte wieder einmal ausreichend Gesprächsstoff für die Telekom Spieltaganalyse (ab 22.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Während Leipzig nach dem Sieg gegen das zuvor noch ungeschlagene Hoffenheim seinen aktuellen Status als Nummer zwei der Liga eindrucksvoll untermauerte, ist im Revier Wundenlecken angesagt.

Bei Schalke wird nach dem ideenlosen Auftritt beim 0:1 gegen Frankfurt der Druck auf Mannschaft und Führungsspitze wieder größer, bei der Dortmunder Borussia ist man nach dem 1:1 in Mainz von eitel Sonnenschein ebenfalls weit entfernt.

Diesen und weiteren Themen geht Moderator Thomas Helmer mit den beiden SPORT1-Experten Peter Neururer und Olaf Thon auf den Grund.

Die Top-Themen im Überblick:

- BVB verliert den Anschluss: Hat sich Tuchel taktisch verzockt? Wohin mit Götze?

- Die Überraschungsteams Leipzig und Hoffenheim im Duell. Was sie so stark macht.

- Hamburg in Not! Der HSV steckt im vierten Jahr in Folge tief im Abstiegskampf. Warum es den HSV in diesem Jahr endgültig erwischt

- Pfeifkonzert auf Schalke: Kein Mut, kein Plan, keine Chancen – kehrt das Chaos zurück?